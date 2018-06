Ed Sheeran (27) hat schon oft in Interviews verraten, dass er ein totaler Katzenmensch ist. Schließlich hat er selbst zwei Katzen zu Hause. Die Fotos von Calippo und Dorito postet er regelmäßig im Netz. Seit Neuestem kann eine andere Version des Briten vorläufig täglich mit kleinen Fellknäueln abhängen. Im ersten Londoner Katzencafé steht jetzt nämlich die zweite Wachsfigur des Briten.

Die Wachsfigur soll eine Weile im Lady Dinah’s Cat Emporium in London bleiben, bevor sie am 19. Juni zu Madame Tussauds gebracht wird. Das Abbild des Sängers steht mit Akustik-Gitarre in der Hand vor einem riesigen Kratzbaum, auf dem mehrere Katzen entspannt herumliegen. Damit ehrt Madame Tussauds den Katzenliebhaber ganz besonders. "Die Katze ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Sack", ist auf der Instagram-Seite des Wachsmuseums zu lesen. "Ed Sheeran kommt zu Madame Tussauds in London. Aber vorher macht er natürlich einen Zwischenstopp im Lady Dinah's Katzencafé!"

Im letzten Jahr erst musste sich Ed Sheeran um seine eigenen Vierbeiner sorgen. Als seine Verlobte Cherry Seaborn (26) das Fenster zum Lüften öffnete, ist Dorito nämlich ganz neugierig aus dem Fenster gesprungen. Da er sich in einem abgesperrten Garten befand, musste Cherry sich etwas überlegen. In einem Interview mit People erinnerte sich der Künstler: "Cherry hat all ihre Schals aus dem Wäschekorb geholt und zusammengeknotet. Dann hat sie etwas Essen reingelegt, es langsam nach unten gelassen und ihn wieder reingeholt. So ein Idiot!"

Instagram / teddysphotos Ed Sheerans Katzen Dorito und Calippo

Cindy Ord/Getty Images for Madame Tussauds New York Ed Sheeran beim Debüt seiner Wachsfigur bei Madame Tussauds 2015 in New York

Instagram / teddysphotos Sänger Ed Sheeran

