Jeremy McConnells (28) letzte Beziehung endete in einem Desaster. Der Reality-TV-Star wurde von seiner Ex-Partnerin Stephanie Davis (25) wegen häuslicher Gewalt verklagt. Die Frau, mit der er Söhnchen Caben-Albi hat, beschuldigte den Iren im vergangenen Herbst, sie so doll geschlagen zu haben, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Jetzt hat der Tattoo-Liebhaber angeblich eine neue Frau an seiner Seite: Dabei soll es sich ausgerechnet um seine Anwältin Katie McCreath handeln.

Wie ein Insider aus dem Umfeld des Celebrity Big Brother-Teilnehmers gegenüber Mirror verriet, existiere die Liaison der beiden schon seit einigen Monaten. Doch ernst meine es das Male-Model nicht mit der Juristin: "Alle seine Freunde sagen, dass Jeremy sie wegen ihres Geldes und ihres Hauses ausnutzt. Er hat aktuell nichts: keine Jobangebote und kein Einkommen." Mit seiner Rechtsvertretung sei der 28-Jährige bereits in seiner Heimat gewesen und habe sie seinen Freunden vorgestellt, die geschockt reagiert hätten. "Katie ist sehr hübsch, aber ist nicht der übliche Model-Typ, auf den er normalerweise steht", erklärte die Quelle weiter.

Dass die Blondine etwas von Jeremys üblichem Beuteschema abweicht, beweist wohl auch ihre vermeintliche Vorgängerin Laura Simpson. Das einstige Party-Girl von Fußballstar Wayne Rooney (32) verbrachte im Februar eine ereignisreiche Hotelnacht mit dem TV-Gesicht. Hinterher plauderte der Rotschopf gegenüber einer Freundin alle schmutzigen Details aus.

Jeff Spicer/ Getty Images Stephanie Davis und Jeremy McConnell

WENN.com Katie McCreath und Jeremy McConnell auf dem Weg zum Gericht

WENN.com Laura Simpson

