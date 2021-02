Body-Frust bei Jeremy McConnell (30)! Der Ire ist nicht nur bekannt für seine zahlreichen Tätowierungen, die sich bei ihm von Kopf bis Fuß erstrecken, sondern auch für seinen muskulösen Traumkörper. Immerhin arbeitet der TV-Star auch als Männermodel. Auf sein Äußeres legt der Frauenheld großen Wert und hat darin auch immer viel Zeit investiert. Doch aktuell scheint sich Jeremy nicht so wohl in seiner Haut zu fühlen – der Ex-Promi Big Brother-Bewohner will seiner neuen Lockdown-Figur den Kampf ansagen.

Auf Instagram veröffentlichte der Tattoo-Liebhaber ein Unterwäsche-Bild, das seine aktuelle Body-Form zeigt. Die einst gestählten Muskeln und das definierte Sixpack sind verschwunden. "Meine Transformation beginnt morgen früh, ich bin derzeit 114 Kilogramm schwer. Mein Ziel ist es, ungefähr 90 Kilo zu wiegen, also möchte ich nach ein paar Urlauben, Lockdown, Weihnachten und einfach zu viel Komfort insgesamt 24 kg verlieren", erklärt er in dem zugehörigen Beitrag seine Body-Pläne. Er hoffe, dass der Lockdown bis zum Sommer beendet ist und man auch wieder normal trainieren gehen könne.

Doch Urlaube, Lockdown und Weihnachten waren offensichtlich nicht die einzigen Faktoren, die zu Jeremys Wohlfühlbäuchlein geführt haben. Der in England lebende und dort als Model erfolgreiche Ire ist nämlich Ende 2019 zum zweiten Mal Papa geworden und verbrachte seitdem einfach die meiste Zeit mit Töchterchen Storm.

Anzeige

Getty Images Jeremy McConnell bei der Premiere von "Transformers: The Last Knight" 2017 in London

Anzeige

Instagram / jeremymcconnellcooke Jeremy McConnell, 2021 auf den Malediven

Anzeige

Instagram / eremymcconnellcooke Jeremy McConnell, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de