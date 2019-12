Süßes Daddy-Update von Jeremy McConnell (29)! Ende November konnte sich das Male-Model über die Geburt seines zweiten Kindes freuen. Nach der Trennung von Ex-Partnerin Stephanie Davis (26), mit der er bereits einen Sohn hat, hatte er in Anwältin Katie McCreath seine Mrs. Right gefunden. Ihr Liebes-Glück krönten die beiden mit der gemeinsamen Tochter Storm. Zum ersten Mini-Jubiläum seiner Prinzessin teilt der stolze Papa jetzt ein niedliches Foto.

"Ein wundervoller Tag mit dem kleinen Bär. Storm ist jetzt einen Monat alt. Wo geht nur die Zeit so schnell hin?", schreibt Jeremy zu einem Vater-Tochter-Pic auf Instagram. Der Reality-TV-Darsteller hält die Kleine in seinem Arm und schaut ihr liebevoll in die Augen. Eingepackt in ein kuscheliges Bären-Outfit machen seinem Mini-Me die winterlichen Temperaturen überhaupt nichts aus. Sein Töchterchen in warme Tier-Kostüme zu stecken, scheint dem Zweifach-Papa zu gefallen. Schon zuvor hatte er auf seinem Kanal Bilder geteilt, die Storm in einem zuckersüßen Pinguin-Anzug zeigen.

Schon kurz nachdem sein Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hatte, machte der Celebrity Big Brother-Star mit emotionalen Worten klar, wie viel ihm sein Mini-Me bedeutet: "Mein Engel ist da [...] Mutter und Baby sind perfekt. Wir genießen gerade wertvolle Familienzeit, aber ich wollte euch für eure wunderschönen Nachrichten danken." Dazu postete er bereits das erste Foto mit seinem Sprössling Nummer zwei.

Instagram / jeremymcconnellcooke TV-Star Jeremy McConnell und seine Freundin Katie

Instagram / jeremymcconnellcooke Jeremy McConnell und seine Tochter

Instagram / jeremymcconnellcooke Jeremy McConnell und seine Tochter

