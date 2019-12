Jeremy McConnell (29) und seine Freundin Katie McCreath schweben momentan auf Wolke sieben, denn ihre gemeinsame Tochter kam Ende November 2019 auf die Welt. Seitdem durften auch die Fans des irischen Reality-Stars schon einen Blick auf das neugeborene Mädchen erhaschen: Der 29-Jährige veröffentlichte fleißig Baby-Fotos im Netz. Nur der Name zum Gesicht der Kleinen ließ noch auf sich warten – bis jetzt!

Die britische Boulevardzeitung The Sun offenbarte nun, dass Jeremy und Katie ihre Tochter Storm genannt haben. Besonders Fans von Kylie Jenner (22) dürften hierbei hellhörig werden, denn die Tochter der Beauty-Unternehmerin trägt bekanntlich den Namen Stormi Webster (1). Ob man sich tatsächlich Inspiration von der Berühmtheit aus den USA holte, ist allerdings nicht bekannt. Klar ist aber, dass der Name für den Iren ein ganz besonderer ist. “Jeremy hat den Namen ausgesucht und er bedeutet ihm wirklich viel”, so ein enger Freund des Paares. “Der Name ist eine ständige Erinnerung daran, was für ein glücklicher Familienmensch er jetzt ist.”

Zudem unterstrich der Insider noch einmal die Besonderheit des Namens: “Stürme bringen einen Neuanfang mit sich, also ist das Ganze wirklich positiv für beide.” Die kleine Storm ist bereits das zweite Kind des Iren. Mit der ehemaligen “Celebrity Big Brother”-Teilnehmerin Stephanie Davis hat Jeremy den zweijährigen Sohn Caben-Alvi George Davis.

Getty Images / Stuart C. Wilson Jeremy McConnell bei der Premiere von "Transformers: The Last Knight" 2017 in London

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / jeremymcconnellcooke Model Jeremy McConnell und seine Freundin Katie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de