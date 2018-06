Sie bekommt Rückendeckung von der Familie! Selena Gomez (25) musste gerade einen ziemlich fiesen Kommentar über sich ergehen lassen: Modedesigner Stefano Gabbana (55) hatte die Sängerin im Netz als "hässlich" beschimpft. In den sozialen Medien löste das natürlich einen heftigen Shitstorm gegen den Modemacher aus – zahlreiche Sel-Fans verteidigten ihren Star prompt. Selena selbst hat den Skandal bisher unkommentiert gelassen. Dafür meldete sich jetzt ihre Mutter Mandy Teefey (42) zu Wort!

In einem Interview mit dem Magazin People wurde schnell klar: Der Seitenhieb gegen ihre berühmte Tochter scheint Mandy erstaunlich kalt zu lassen. Anstatt sich die bissige Bemerkung des Modeschöpfers zu Herzen zu nehmen, hat die TV-Produzentin eine ganz andere Strategie. "Wenn jemand meint, er müsste über etwas sprechen und dabei ein so gemeines Wort benutzen, dann ignorieren wir das einfach", erklärte sie.

Nicht alle Stars haben so gelassen auf den Designer-Diss reagiert. Selenas gute Freundin Miley Cyrus (25) fand deutlich härtere Worte: "Also was dieser Schwachkopf gesagt hat, (falls es wahr ist) ist totaler Blödsinn", lautete ihr Fazit zu dem Skandal.

