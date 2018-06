Dieser Kommentar löste einen regelrechten Shitstorm aus! Unter eine Foto-Collage von Selena Gomez (25), die ein italienischer Modeblog auf Instagram veröffentlichte, schrieb Designer Stefano Gabbana (55): "è proprio brutta", was auf Deutsch so viel heißt wie "sie ist wirklich hässlich". Es dauerte nicht lang, bis zahlreiche Fans der Sängerin konterten und dem Modeschöpfer selbst ziemlich fiese Dinge an den Kopf warfen. Jetzt setzt sich auch eine Promilady für Sel ein – und zwar Miley Cyrus (25).

Unter ein altes Foto, das Miley zusammen mit Sel zeigt, schreibt die "Wrecking Ball"-Interpretin auf Instagram: "Also was dieser Schwachkopf gesagt hat, (falls es wahr ist) ist totaler Blödsinn." Nur wenige Minuten später legt sie noch einmal nach: "Sie ist einfach super!" Die Aktion kommt überraschend, denn zuletzt waren die beiden Popstars gar nicht gut aufeinander zu sprechen, dissten sich gegenseitig – und das schon seit vielen Jahren.

Grund für den Beef war Sels On-Off-Boyfriend Justin Bieber (24). Angeblich soll Miley ein Streitpunkt bei den einstigen Turteltauben gewesen sein und im Jahr 2012 zum ersten Liebesaus der beiden geführt haben. Sel soll nämlich alles andere als begeistert gewesen sein, als ihr Liebster mit der Skandalnudel arbeiten wollte. Der konnte die Sorgen seiner Freundin überhaupt nicht nachvollziehen und beendete die Beziehung kurzerhand. Seitdem ging es mit der Freundschaft der beiden Musikerinnen steil bergab.

Jeff Spicer/Getty Images Stefano Gabbana, Modedesigner

Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post Miley Cyrus bei der Met Gala 2018

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

