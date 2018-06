Jennifer Lopez (48) präsentiert stolz ihre große Patchwork-Family! Die Sängerin könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Mit Alex Rodriguez (42) scheint sie nach der Scheidung von Marc Anthony (49) endlich wieder eine neue Liebe gefunden zu haben und auch seine Töchter aus einer früheren Beziehung hat sie in ihr Herz geschlossen. Für ein süßes Familienfoto scharte die Latina nun all ihre Liebsten um sich – sogar ihren Exmann!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte J.Lo das Pic, auf dem nur strahlende Gesichter zu sehen sind: In der ersten Reihe stehen ihre Zwillinge Maximilian David (10) und Emme Maribel (10), dahinter Alex' Töchter Ella (10) und Natasha (13), Marc und natürlich Jennifer im Arm ihres Freundes. Anlass des fröhlichen Zusammentreffens war ein Auftritt der drei Mädels am Mittwochabend, wie zahlreiche Clips in der Insta-Story der stolzen Mama beweisen. Die Girls tanzten zu den größten Hits der Musikerin. Die 48-Jährige war von der Performance total gerührt und sagte in einem der Videos: "Die machen mich echt fertig."

Wie harmonisch das Zusammenleben mit Alex und seinen Töchtern ist, stellte J.Lo erst kürzlich mit einem anderen Foto unter Beweis. Darauf sieht man die Sängerin, ihren Partner und ihre Kinder in total verschmuster Pose. Offenbar freut sich auch der Nachwuchs über das Liebesglück der Eltern.

Getty Images / MARK RALSTON Marc Anthony und Jennifer Lopez in Hollywood 2011

Jamie McCarthy/ Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met Gala in New York

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit Alex Rodríguez und ihrer Patchwork-Familie

