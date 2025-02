Die Liebesgeschichten der "Pretty Little Liars"-Stars

Die Besetzung von Pretty Little Liars hat nicht nur auf dem Bildschirm für Drama gesorgt – auch abseits der Kamera gab es viele Liebesgeschichten. Allen voran sorgte Lucy Hale (35), die als Aria Montgomery das Publikum begeisterte, für viel Gesprächsstoff. Ihr Verhältnis zu Ian Harding (38), der ihren Serienfreund Ezra Fitz spielte, blieb jedoch zum Bedauern vieler Fans rein platonisch. Während Ian 2019 seine langjährige Freundin Sophie Hart heiratete, sorgte Lucy mit Romanzen zu Stars wie David Henrie (35) und Skeet Ulrich (55) für Schlagzeilen. Im Podcast "Broad Ideas" gab sie 2023 Einblicke in ihr Liebesleben. "Ich hatte beim Dating keine wirklichen Regeln", gab sie zu und erzählte: "Ich hatte Dates im Alter von 27 bis 52. Ich denke, ich werde mit jemandem in meinem Alter oder älter zusammenkommen."

Auch die weiteren Darstellerinnen der Serie haben in der Vergangenheit mit ihren Liebesgeschichten für Aufsehen gesorgt, wie US Weekly berichtete. Ashley Benson (35), die in der Serie Hanna Marin spielte, lernte 2018 am Set von "Her Smell" Model Cara Delevingne (32) kennen und lieben, doch ihre Verbindung endete 2020. Nach einer kurzen Beziehung zum Musiker G-Eazy (35) heiratete sie 2023 Brandon Davis (45), mit dem sie seit 2024 ein Kind hat. Während der Dreharbeiten gab es immer wieder Spekulationen um eine Beziehung zu Tyler Blackburn (38), der ihren Serienfreund Caleb Rivers spielte, doch das Duo bestätigte nie eine Romanze. Im Jahr 2019 outete sich Tyler als bisexuell und gab seitdem nur wenig über sein Liebesleben preis.

Andere "Pretty Little Liars"-Stars sind schon lange in einer stabilen Beziehung. Troian Bellisario (39), die Spencer Hastings verkörperte, ist seit 2016 mit Suits-Star Patrick J. Adams (43) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, die 2018 und 2021 das Licht der Welt erblickten. Shay Mitchell (37), die Emily Fields spielte, hat ebenfalls zwei Kinder, die 2019 und 2021 zur Welt kamen, mit ihrem Partner Matte Babel (44). Sasha Pieterse (28), die Alison DiLaurentis spielte, heiratete 2018 ihren langjährigen Partner Hudson Sheaffer, und gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2020 geboren wurde.

Getty Images Tyler Blackburn und Ashley Benson, 2013

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Troian Bellisario, Patrick J. Adams, Hudson Sheaffer und Sasha Pieterse

