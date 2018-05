Wird in The Perfectionists noch ein Pretty Little Liars-Star auftauchen? Bald erscheint das Spin-off zu der erfolgreichen Drama-Serie rund um Alison (Sasha Pieterse, 22), Hannah (Ashley Benson, 28), Aria (Lucy Hale, 28) und Spencer (Troian Bellisario, 32). Auch die neue Show wird von Marlene King (55) produziert und es soll wieder eine Menge spannender Geheimnisse geben! Sasha und Janel Parrish (29) gehören bereits zum Cast, allerdings meint die Alison-Darstellerin, dass auch Spencer im Spin-off auftreten sollte!

In einem Interview mit Popcorn Talk sagt die Blondine: "Ich finde, Spencer hätte gut Platz in dieser neuen Welt. Man weiß ja nie!" Sie betont auch, dass sie die Arbeit der Produzentin sehr schätzt und es für Marlene ganz einfach wäre, Spencer in die neue Story einbinden. Bisher ist das aber nicht der Fall und die PLL-Fans bekommen in der neuen Serie erst einmal "nur" Alison und Mona zu sehen.

Ob wohl Lucy alias Aria einen Gastauftritt ergattern wird? Auf jeden Fall ist sie auch an einem anderen Set vor der Kamera beschäftigt: Im März ging Lucys neue Serie Life Sentence auf Sendung. Sie spielt die Hauptrolle der Stella – eine junge Frau, die plötzlich vom Krebs geheilt ist und ihr Leben aufräumen muss.

Pretty Little Liars, ABC Family Pretty Little Liars Cast

Anzeige

Charley Gallay / Getty Images Sasha Pieterse und Janel Parrish

Anzeige

Instagram / lucyhale Die Girls von "Pretty Little Liars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de