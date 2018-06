Heute vor genau einem Jahr verstarb einer der einflussreichsten Altkanzler des Landes: Helmut Kohl (✝87). Der Politiker war im Beisein seiner Frau Maike Kohl-Richter friedlich in seinem Bett in Ludwigshafen eingeschlafen. Schon in den Jahren zuvor hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, litt nach einem Sturz nicht nur unter sprachlichen, sondern auch unter körperlichen Beschwerden. Nun jährt sich Kohls Todestag zum ersten Mal.

In seinen aktiven Jahren hatte Kohl als "Kanzler der Einheit" für ein friedliches Miteinander gekämpft und wurde vor allem als Mann, der dem Land die Wende brachte, gefeiert. Seit seinem Tod machten jedoch zahlreiche Negativ-Schlagzeilen die Runde: Vor allem das zerrüttete Verhältnis zu seinen Söhnen Peter (52) und Walter (54) sorgte immer wieder für wilde Spekulationen – die haben das Grab ihres Vaters bisher noch nicht einmal besucht. Ob sie zu dessen Todestag eine Ausnahme machen werden, wird sich zeigen. Neben der Familienfehde, die die drei Männer offensichtlich schon Jahre vor Kohls Tod beschäftigt hatte, soll es nämlich noch einen anderen Grund für das Meiden der Ruhestätte geben: Kohls Frau Maike hatte dort das Installieren von Kameras veranlasst – und damit gegen den Willen ihrer Stiefsöhne gehandelt.

Vor allem Peters Verhältnis zu der heute 54-Jährigen sei nach wie vor distanziert. In einem Interview mit Zeit erklärte er zuletzt, die Volkswirtin hätte seinen Vater absichtlich sozial isoliert: "Er konnte seine Enkel nicht mehr sehen, er hat seine letzten Lebensjahre getrennt von seiner Familie und seinen wichtigsten Weggefährten im Hausarrest verbringen müssen."

Daniel Roland / AFP / Getty Images Maike Kohl-Richter und Helmut Kohl 2016

gbrci/Future Image/ActionPress Peter und Walter Kohl zu Gast bei "Markus Lanz"

Wolfgang Kumm / AFP / Getty Images Helmut Kohl und Roman Herzog 1994

