Lange wird es nicht mehr dauern! Schon in wenigen Wochen wird Schauspielerin Kate Hudson (39) ihren dritten Spross in die Arme schließen können. Bei der kleinen Prinzessin handelt es sich um das erste gemeinsame Kind mit ihrem Liebsten Danny Fujikawa. Verläuft alles nach Plan, werden die Bald-Eltern ihren kleinen Engel im August auf der Welt begrüßen. Bis dahin lassen sie es sich jetzt aber noch einmal richtig gut gehen!

Wie ein Insider gegenüber US Weekly ausplauderte, habe die hochschwangere Blondine nun ganz offiziell eine Pre-Baby-Pause eingelegt. In ihrem Terminkalender stehen keine weiteren Aufgaben mehr, außer die Füße hochzulegen: "Die beiden sind gerade im Urlaub und sie hat sich den Rest des Sommers freigenommen. Sie ist derzeit an keinerlei berufliche Verpflichtungen gebunden", so die Quelle.

Aber nicht nur die Sonne Griechenlands mache die 39-Jährige überglücklich: "Sie und Danny sind unglaublich verliebt", verriet der Insider weiter. "Jeder kann ihn gut leiden und Kates ganzer Bekanntenkreis freut sich unglaublich darüber, dass sie ihn gefunden hat."

Instagram / swimswammyslippyslappy Kate Hudson und Danny Fujikawa

Splash News Kate Hudson und Danny Fujikawa am JFK Flughafen in New York

Instagram / katehudson Danny Fujikawa und Kate Hudson

