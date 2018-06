Sie hat allmählich genug von der hellen Mähne! Wenn Daniela Katzenberger (31) für eins bekannt ist, dann für ihr blondes Haupt. Die Kultblondine selbst findet ihren immergleichen Look mittlerweile aber zum Haareraufen. "Ich habe die Haarfarbe jetzt schon seit bestimmt zehn Jahren und jetzt kommt so langsam der Zeitpunkt, wo ich denke, mal was anderes, mal was Cooleres", erklärt Dani Promiflash bei der "30 Jahre Starlight Express"-Geburtstagsgala in Bochum. Fest steht jedenfalls eins: Ihre Fans würden einen neuen Look mit Sicherheit begrüßen!



