Sein Großvater war so stolz auf ihn! Vor einem Monat verlor Rosenkavalier Daniel Völz (33) seinen geliebten Opa. Der deutsche Schauspieler Wolfgang Völz (✝87) starb am 2. Mai 2018. Jetzt sprach der ehemalige Bachelor-Kandidat Daniel über den großen Verlust, aber auch über die Liebe, die ihm sein Opa entgegen gebracht hatte. Besonders Daniels Teilnahme an der RTL-Kuppel-Show hatte dem Synchronsprecher von Trickfilmfigur "Käpt'n Blaubär" große Freude bereitet.

In der Fernsehsendung MDR Riverboat erzählte der dunkelhaarige Frauenschwarm Moderator Jörg Pilawa (52), dass Wolfgang der wichtigste Mann in seinem Leben gewesen sei. Als Daniel seine Großeltern anrief, um ihnen von seiner "Bachelor"-Teilnahme zu erzählen, habe sein Opa durchweg positiv reagiert. "Als die Entscheidung fiel, war sich meine Großmutter nicht so sicher, was das ist und da kam so die Stimme aus dem Hintergrund von meinem Opa: 'Na, das ist doch die Sache mit den Rosen und den niedlichen Mädchen'", erzählte Daniel. Wolfgang habe ihm seinen Segen gegeben und mit Vergnügen alles verfolgt: "Auch meine Fehltritte in die Fettnäpfchen und so."

Die aus der Sendung resultierende Beziehung zwischen Daniel und Kristina Yantsen hatte jedoch nicht lange Bestand. Von den ereignisreichen, letzten Monaten erholte sich der TV-Hottie schließlich bei einem Kuba-Urlaub. Via Instagram teilte er mit: "Ich denke, dass ein paar Tage ohne Internet und Handy auch mal ganz gut tun." Wusstet ihr, dass die Beziehung zwischen Daniel und seinem Großvater so eng war? Stimmt ab!

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz mit seinem Opa Wolfgang

MG RTL D Kristina Yantsen, Svenja von Wrese und Daniel Völz im Bachelor-Finale

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz auf Instagram

