Für Ennesto Monté (43) und Severino Seeger wird es ganz bald ernst – die beiden TV-Stars machen sich für ihren ersten Faustkampf bereit! Beim großen Boxen der Münchner Gastronomen steigen der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner und der DSDS-Alumni in den Ring. Um schon einmal zu testen, was auf die Prügelknaben zukommt, stellten sie sich bei der Petkovic Fight Night am Sonntag auf die Matten – und lieferten sich einen ersten Schlagabtausch!

Wenn das nicht mal einen coolen Fight verspricht! Promiflash liegen exklusive Bilder vor, die das Vorab-Spektakel zeigen. Ernst stehen sich Ennesto und Severino neben Playboy-Nummerngirl Ramona Bernhard (29) gegenüber – die Fäuste sind bereits erhoben. Ein kurzer Clip zeigt zudem, wie Ennesto seinem Konkurrenten einen Strauß Rosen übergibt. Der findet das aber kaum lustig: "Du hast hier was verwechselt. Wir sind nicht beim Bachelor und hier werden keine Rosen verteilt, sondern was anderes!", zitiert Box-Veranstalter Aurelio Savina (40) das Aufeinandertreffen. Die Streithähne hätten anschließend von den Anwesenden getrennt werden müssen – ob auf den lustigen Wortkampf eine versöhnende Umarmung oder eine Handgreiflichkeit gefolgt wäre, weiß jedoch keiner.

Am 14. Juli dürfen die beiden Männer ihre Kraft dann unter Beweis stellen: Bei der von Aurelio und seiner Ex-Verlobten und Geschäftspartnerin Lisa Freidinger (29) organisierten Keilerei können der Musiker und der Verflossene von Helena Fürst (44) dann die Fäuste sprechen lassen.

Fight Night bei Petkovic Severino Seeger, Lisa Freidinger, Aurelio Savina, Ramona Bernhard und Ennesto Monté

Anzeige

Fight Night bei Petkovic Severino Seeger, Ramona Bernhard und Ennesto Monté bei der Fight Night bei Petkovic

Anzeige

Starpress/WENN.com Aurelio Savina und Lisa Freidinger in Stuttgart

Anzeige

Wer wird den Fight gewinnen: Ennesto oder Severino? Ganz klar Ennesto! Severino gewinnt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de