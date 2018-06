Was für ein zuckersüßer Empfang! Rund zwei Monate nach der Geburt von Töchterchen True kehrt Khloe Kardashian (33) zurück in ihre Heimat Los Angeles. Ihre Familie und Freunde begrüßen das Mutter-Tochter-Duo mit einer niedlichen Welcome-Party – samt personalisierter Kekse, auf denen das Gesicht der kleinen Maus zu sehen ist. Die frischgebackene Mama ist total gerührt, dokumentiert die Feier in ihrer Instagram-Story und schwärmt: "Guckt mal, wir haben hier Flamingos. Oh, ich bin einfach verliebt…"



