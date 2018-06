Ein kleiner Knicks, ein gesenkter Blick, eine lachende Herzogin Meghan (36)! Nach ihrer eigenen Traumhochzeit auf Schloss Windsor am 19. Mai waren Prinz Harry (33) und seine Liebste vergangenes Wochenende zu einer Trauung eingeladen. Im beschaulichen Örtchen Stoke Rochford gaben sich Harrys Cousine Celia McCorquodale und deren Herzbube George Woodhouse das Jawort. Der Rasen vor der Landkirche, in dem die Zeremonie stattfand, wurde dem Ex-Suits-Star allerdings zum Verhängnis: Meghan knickte um und konnte sich gerade noch rechtzeitig an ihrem Schatz festklammern.

Glück gehabt! Hätte Harry nicht ihre Hand gehalten, wäre die Neuadlige wahrscheinlich hingefallen. In ihrem blauweißen Paisley-Kleid mit Blumenprint war sie mal wieder ein echter Hingucker unter den hochkarätigen Gästen. Ihre schicken hellen Pumps schienen sich jedoch gar nicht mit der Graslandschaft anfreunden zu wollen: Die brünette Beauty verlor um ein Haar den Halt! Ganz ladylike lächelte sie den Fast-Unfall einfach weg und stolzierte weiter. Nach einem kurzen prüfenden Blick ihres Lieblingsrotschopfes, der sichergehen wollte, dass bei seiner Frau alles in Ordnung ist, war die Sache prompt gegessen.

Die Braut war die jüngere Tochter von Prinzessin Dianas (✝36) Schwester Lady Sarah McCorquodale (63). An ihrem großen Tag bezauberte Celia die Gäste in einer spitzenbesetzten Traumrobe und einem besonderen Accessoire: Wie Mirror berichtete, schmückte sie sich mit dem berühmten Schleier, den Lady Di auf ihrer Hochzeit mit Prinz (69) im Jahr 1981 getragen hatte.

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Hochzeit in Stoke Rochford

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan auf Prinz Charles' Gartenparty

Splash News George Woodhouse und Celia McCorquodale an ihrer Hochzeit

