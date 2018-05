Geht zwischen den beiden doch mehr? Eine Überraschung bei der diesjährigen Met Gala waren Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (35). Der flirty Sänger und die Schauspielerin liefen zusammen über den roten Teppich der edlen Veranstaltung und feuerten damit natürlich sofort die Gerüchteküche an. Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass die zwei nicht nur gute Freunde sind: Fans erwischten sie zusammen bei einem Sport-Event.

Ein aufmerksamer Zuschauer des Los Angeles Dodgers Baseballspiel sah Nick und Priyanka zusammen bei dem Game aufschlagen, wie ein Video auf Twitter zeigt. Fotos auf dem Social-Media-Portal beweisen außerdem, dass die "Quantico"-Darstellerin und der "Nothing Would Be Better"-Interpret danach noch zusammen mit einigen seiner Freunde auf einem Boot unterwegs waren, um den Memorial Day zu feiern.

Schon nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala ließ es sich Jimmy Kimmel (50) in seiner TV-Show nicht nehmen, Priyanka nach ihrer Beziehung zu Nick zu fragen. "Wir saßen am gleichen Tisch und kannten uns auch vorher schon. Deswegen meinte er: 'Hey, wollen wir zusammen hingehen?' Und ich antwortete dann: 'Ja, okay, lass uns zusammen gehen.' Am Ende hat es funktioniert", erklärte die 35-jährige Schönheit aus Indien.

FZS / Splash News Priyanka Chopra bei der Met Gala 2018

Photographer Group / Splash News Nick Jonas vor dem Craig's Restaurant in West Hollywood

Splash News Priyanka Chopra in New York

