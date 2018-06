Now United ist die wohl internationalste Musikgruppe der Erde! Insgesamt besteht die Band aus 14 Teenagern, die aus 14 verschiedenen Ländern kommen – und sie alle wollen jetzt zusammen die Charts mit ihrem Sommerhit "Summer In The City" stürmen. Jeweils durch ein Mitglied sind unter anderem die Länder Brasilien, die Philippinen, Senegal, Südkorea und auch Deutschland vertreten. Im Promiflash-Interview verrät die Supergroup, wie es bei all den Kulturen und Sprachen mit der Verständigung klappt: "Wir kommunizieren durch das Tanzen und das Singen und wir lieben das alles so sehr und das ist etwas, was uns alle verbindet."



