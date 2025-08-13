Hugo Egon Balder moderiert bald wieder "Genial daneben"

Hugo Egon Balder (75) ist zurück im TV! Ab dem 1. September wird der beliebte Moderator die Zuschauer wieder mit seiner Show "Genial daneben" begeistern, die nun bei RTLZWEI eine neue Heimat gefunden hat. Prominente Gäste wie Ingo Appelt (58), Helene Bockhorst und Michael Kessler (58) unterstützen zusammen mit Stammkräften wie Hella von Sinnen (66) und Wigald Boning (58) das Publikum beim Beantworten kurioser Fragen. Humor, Fantasie und Schlagfertigkeit sind dabei wie immer wichtiger als reines Wissen. Im Anschluss daran feiert die Schätzshow "Dinge gibt's..!" ihr Comeback, diesmal moderiert von Panagiota Petridou (46), die die Nachfolge von Oliver Pocher (47) antritt.

Während bei "Genial daneben" das Publikum für schrägen Ratespaß sorgt, dreht sich bei "Dinge gibt's..!" alles um den Wert außergewöhnlicher Gegenstände. Drei Promi-Duos treten in jeder Folge gegeneinander an und versuchen beispielsweise herauszufinden, wie viel für die private Telefonnummer von Taylor Swift (35) geboten wurde. Mitmachen werden unter anderem Stars wie Daniela Büchner (47), Paul Janke (43), Gülcan Kamps (42) und Joey Kelly (52). Die neuen Folgen der beiden Shows werden sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar sein, wodurch Zuschauer die Möglichkeit haben, schon vor der TV-Ausstrahlung mitzurätseln.

Für Hugo Egon Balder ist die Rückkehr zugleich eine Fortsetzung seines Herzensprojekts. Der vielseitige Moderator betonte gegenüber Bild: "Ich bin jetzt 73 Jahre alt, aber den Punkt im Leben hatte ich noch nie, dass ich mir vorstellen konnte, gar nicht mehr arbeiten zu gehen." Die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen wie Hella von Sinnen und Wigald Boning lässt dabei seit Jahren das Publikum wie auch das Team selbst strahlen, und bald können sich die Fans auf viele neue, humorvolle Momente freuen.

SAT.1/ Willi Weber Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning bei "Genial Daneben"

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou

SAT.1 / Willi Weber Hugo Egon Balder, Fernsehmoderator

