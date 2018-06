Was läuft denn nun zwischen Justin Theroux (46) und Emma Stone (29)? Seit der Trennung von Schauspielerin Jennifer Aniston (49) genießt der Hollywood-Star sein Single-Dasein in vollen Zügen – zeigt sich immer wieder mit verschiedenen Frauen in der Öffentlichkeit. Zuletzt wurde ihm sogar ein Flirt mit Sängerin Selena Gomez (25) nachgesagt. Schauspielerin Emma war in den vergangenen Wochen ebenfalls des Öfteren mit dem Beau unterwegs. Das scheint vor allem Emmas Ex Andrew Garfield (34) zu missfallen. Denn er hatte eigentlich auf ein Liebescomeback mit der hübschen Rothaarigen gehofft.

Im Gespräch mit dem Portal Radar Online verriet ein Insider, dass der Spiderman-Darsteller Andrew rasend vor Wut sei. Denn er habe versucht, die Beziehung mit Emma wieder aufleben zu lassen, doch sein Kontrahent Justin habe ihm dazwischen gefunkt. "Andrew kann Justin nicht ausstehen und versteht nicht, was Emma in ihm sieht. Andrew weiß, dass er und Emma Probleme miteinander hatten. Trotzdem glaubte er, dass sie sich wieder annäherten könnten", so der Promi-Experte. Nun hoffe der Filmstar, dass zwischen Emma und Justin nur ein kurzes Techtelmechtel gewesen sei und sein Mädchen ihm nicht für immer gestohlen werde.

Emma und Andrew lernten sich 2011 bei den Dreharbeiten zu "The Amazing Spiderman" kennen. Nach vier gemeinsamen Jahren hatte das Paar eine Krise, die schließlich zur Trennung führte. Doch trotz Liebesaus schienen die beiden weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Und offenbar schien der 34-Jährige die Hollywood-Beauty nie ganz vergessen zu können. Erst vergangenen Monat wurden die zwei bei einer Date Night erwischt. Glaubt ihr an ein Love-Reunion von Emma und Andrew? Stimmt ab!

Pascal Le Segretain / Getty Images Justin Theroux in Frankreich 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Emma Stone und Andrew Garfield im Jahr 2014

