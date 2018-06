Endlich mischt auch der Pop-Titan mit: Dieter Bohlen hat seit gestern offiziell einen Instagram-Account. Mittlerweile folgen ihm schon über 131.000 Fans, was er wohl vor allem seinen berühmten Supportern zu verdanken hat. Kay One (33) und Pietro Lombardi (26) haben fleißig die Werbetrommel gerührt, um ihrem Deutschland sucht den Superstar-Freund zu Abos zu verhelfen. "Leute, ich bin total begeistert. Ich hätte niemals geglaubt, dass so viele Leute mir hier folgen. Ich hatte so mit 100 oder 1.000 gerechnet, wir sind irgendwie bei 80.000. Ich bin glücklich, vielen Dank an euch und... Ich habe euch lieb", zeigte sich der 64-Jährige gerührt.



