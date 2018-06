Geben sie sich also tatsächlich noch eine Chance? Seit Wochen kursieren Fotos im Netz, die Tristan Thompson (27) mit verschiedenen Frauen auf Tuchfühlung zeigen. Angeblich betrog der Profi-Basketballer seine Freundin Khloe Kardashian (33) nur wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter True. Seitdem sind Fans der beiden im Unklaren darüber, ob sie überhaupt noch ein Paar sind. Ein Indiz dafür lieferten die Neu-Eltern jetzt allerdings.

Die Blondine und der Sportler wurden zusammen in einem Auto in Los Angeles von Paparazzi erwischt. Wie es heißt, sollen sie eine Date-Nacht inklusive Klub-Besuch genossen haben. Tristan und Khloe hätten sich sogar mit deren jüngerer Schwester Kendall (22) und dem Freund ihrer Mutter Kris (62), Corey Gamble (37), in der Stadt getroffen, um den Abend gemeinsam zu verbringen.

Ob der NBA-Spieler nur zu Besuch war oder mittlerweile auch in L.A. lebt, steht bislang nicht fest. Khloe hatte kürzlich in einem Social-Media-Posting verkündet, mit ihrer Tochter zurück in die Metropole gezogen zu sein, in der auch viele Mitglieder des Kardashian-Jenner-Klans leben.

Mr. Canon / Splash News Tristan Thompson

Splash News Tristan Thompson vor dem Klub Delilah in West Hollywood

Splash News Khloe Kardashian bei einem Event in der Radio City Music Hall in New York

