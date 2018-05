Zeitreise bei Sarah Lombardi (25)! Seit der Geburt von Alessio (2) entwickelte sich die Ex von Pietro Lombardi (25) zu einer richtigen Vollblutmutter. Erst kürzlich verriet die Sängerin, dass sie wegen des Sohnemanns in der Vergangenheit oft zurückgetreten ist und Jobs abgesagt hat, um für den Kleinen dasein zu können. Mittlerweile ist Alessio schon fast drei Jahre alt: Den Muttertag nahm Sarah nun zum Anlass, um sich an die allerersten Tage mit ihrem Spross zurückzuerinnern.

Auf Instagram teilte die brünette Schönheit ein Foto von sich mit dem kleinen Wurm im Arm. Liebevoll drückt die Musikerin dem Mini-Mann einen Kuss auf die Wange. "Fröhlichen Muttertag! An die tollste Mama, die man sich nur wünschen kann, die allerliebste Oma und an alle wundervollen Mamas dieser Welt", schrieb sie zu dem intimen Schnappschuss. Das Muttersein sei der bestbezahlte Job der Welt, weil man so viel Liebe dafür bekäme.

Auch wenn dieses fast drei Jahre alte Foto nach purem Babyglück aussieht, ging die kleine Familie Lombardi damals durch harte Zeiten. Der Wonneproppen kam mit einem Herzfehler zur Welt und musste sich kurz nach seiner Geburt einer risikoreichen OP unterziehen.

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Ostern 2018

P.Hoffmann/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im Heide Park Soltau

RTL II Sarah und Alessio Lombardi

