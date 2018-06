Ist das ein Durcheinander! Erst vor wenigen Tagen tauchten verdächtige Bilder auf: Hailey Baldwin (21) und ihr (eigentlich) Ex-Freund Justin Bieber (24) wurden von Paparazzi knutschend im New Yorker Rockefeller Park abgelichtet. Dabei turtelte der Sänger vor wenigen Monaten noch mit On-Off-Flamme Selena Gomez (25) – und Hailey wurde zwischenzeitlich eine Beziehung mit Shawn Mendes (19) nachgesagt. Letzterer bezog nun Stellung zu den Gerüchten um das Model und den "Baby"-Interpreten!

In der kanadischen TV-Show ETALK plauderte Shawn über den Beziehungsstatus seiner guten Freunde – die ihm anscheinend aber nicht ausnahmslos alles anvertrauen: "Ich weiß nicht, ob sie sich daten oder nicht. Ich liebe sie beide. Sie sind beide wirklich wunderbare Menschen!", gab der "Treat You Better"-Musiker zu. Von Eifersucht findet sich hier also so gar keine Spur!

Vor wenigen Wochen galt es für einige Fans schon als bewiesen, dass das Topmodel und Shawn selbst ein Paar sind. Grund dafür war der gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich der diesjährigen Met Gala. Wenig später gab der 19-Jährige dann aber Entwarnung – er und Hailey seien einfach nur richtig dicke Freunde!

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Dia Dipasupil/Getty Images Shawn Mendes bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Jamie McCarthy / Getty Images Shawn Mendes und Hailey Baldwin bei der Met Gala 2018

