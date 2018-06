Er war einer ihrer geheimen Favoriten! Jimi Blue Ochsenknecht (26) legte bei seinen Let's Dance-Auftritten immer viel Gefühl und Herzblut in seine Tanzeinlagen und faszinierte damit sowohl die Jury als auch das Publikum. Doch der Schauspieler musste die Show vorzeitig wegen einer Fußverletzung verlassen – viele Fans der Sendung waren darüber echt enttäuscht. Besonders zwei Promi-Ladys hätten den Frauenschwarm schon im Finale gesehen – Regina Halmich (41) und Tina Ruland (51)!

Tina trat dieses Jahr selbst bei "Let's Dance" an – schaffte es aber lediglich auf Platz 14. Im Promiflash-Interview bei der TK Maxx Eröffnung in Berlin-Schöneberg schaute die Schauspielerin wehmütig auf Jimis LD-Aus zurück: "Ich glaube, er hat extrem viele Sympathiewerte gehabt, er hat so toll getanzt. Er wäre sicher weit gekommen. Das sah man auch wieder am Finaltag. Er hat so eine Ausstrahlung gehabt und das war berührend, was er da geleistet hat." Jimis Fuß war bis zum großen Finale wieder fit – und so durfte er mit Tanzpartnerin Renata Lusin (30) noch einmal einen letzten Tanz aufführen: einen Paso Doble.

Auch die deutsche Ex-Profi-Boxerin Regina verfolgte "Let's Dance" gespannt – und empfand besonders für Jimis Supporter Mitleid nach seinem Exit, wie sie im Promiflash-Interview scherzte: "Da waren bestimmt viele Mädchen traurig, als er ausgeschieden ist."

P.Hoffmann/WENN.com Regina Halmich und Tina Ruland beim "Travel the world with TK Maxx"-Event

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht in der 5. "Let's Dance"-Show

