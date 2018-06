Das Let's Dance-Aus von Jimi Blue Ochsenknecht (26) war ein echter Schock. Wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß war der Schauspieler schon vor wenigen Wochen verletzungsbedingt ausgeschieden – tauschte Tanzschuhe gegen Schiene und Krücken. Dabei hatte er schon als einer der Favoriten fürs Finale gegolten. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei den Fans und vor allem auch bei seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (30). Doch jetzt können Jimis Anhänger beruhigt aufatmen: Am heutigen Freitagabend kehrt er aufs Parkett zurück.

Lange war nicht klar, ob der 26-Jährige bis zum Finale wieder fit genug ist, um über die Tanzfläche zu schweben. Doch diese Frage ist jetzt ein für alle Mal geklärt. Im RTL-Interview verriet Jimi: "Meinem Fuß geht es sehr gut. Ich darf ihn wieder komplett belasten. Wir haben gestern fünf Stunden trainiert und es fühlt sich super an." Zusammen mit Renata wird der Schauspieler einen Paso Doble tanzen – damit hatte er in der Vergangenheit schon mal begeistert und stolze 26 Punkte von der Jury kassiert.

Aber neben den Performances der bereits ausgeschiedenen Promis stehen natürlich die der drei Finalisten Judith Williams (45), Barbara Meier (31) und Ingolf Lück (60) im Vordergrund. Und deren Choreografien haben es mächtig in sich. "Ich habe jetzt ein paar Tänze gesehen von den Finalisten und das ist ja echt krass, was die machen müssen. [...] Das ist ja eine Riesenshow – fast schon ein Musical", erzählte Jimi voller Begeisterung und heizt damit sicher die Vorfreude der Zuschauer aufs Finale an.

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten 2018 Barbara Meier, Ingolf Lück und Judith Williams mit ihren Partnern

