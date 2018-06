Was ist denn bloß mit Bert Wollersheim (67) los? Nachdem der ehemalige Rotlichtkönig erst vor Kurzem nach einem Zusammenbruch auf der Intensivstation gelandet ist, müssen sich seine Anhänger erneut Sorgen um den Ex-Mann von Sophia Wollersheim (30) machen. In einem wütenden Video-Posting polterte der Sonnenbrillen-Fan mächtig gegen unbekannt los. Nun rätseln seine Fans, was der Auslöser für Berts Aufreger ist.

"Ich kriege dich, du Ratte", kommentierte der tätowierte Ex-Bordellbesitzer seinen Videobeitrag auf Instagram, gefolgt von einem wütenden Emoticon. Der Angesprochene habe zu viele Tränen und Schmerzen ausgelöst und das alles unter dem Deckmantel der Liebe. Wen Bert genau meint, verriet er nicht. Wortlos steigt der 67-Jährige in einen weißen Rolls-Royce, während im Hintergrund der Glasperlenspiel-Hit "Geiles Leben" läuft. Bereits am Vortag veröffentlichte Bert ein Insta-Video aus genau demselben Rolls Royce mit genau derselben Hintergrundmusik. In der Caption wurde er diesmal wenigstens etwas konkreter, als er schrieb: "Meine guten Freunden sind oft keine", unter anderem versehen mit den Hashtags #MieserVerräter und #Herzschmerz.

Ob das etwa eine Anspielung auf ein Liebes-Aus mit seiner Angebeteten, der Country-Sängerin Bobby Anne, ist? Im April schien zwischen den Turteltauben noch alles in bester Ordnung zu sein. Seine Fans versuchen jedenfalls, Bert in den Kommentaren Trost zu spenden: "Das ist wie Ebbe und Flut – sie kommt und sie geht", muntert ein Follower ihn auf.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim

Anzeige

WENN Bert Wollersheim, Erotikgröße

Anzeige

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de