Hinter Bert Wollersheim (67) liegen harte Monate und Jahre. Die kultige Rotlicht-Legende musste mit einigen Problemen kämpfen: Er saß im Gefängnis, war pleite, ließ sich von seiner Ehefrau Sophia Wollersheim (30) scheiden und erlitt zuletzt einen Zusammenbruch auf Mallorca. Doch nun scheint der fröhliche Düsseldorfer endlich wieder rundum happy zu sein – und dafür ist offenbar eine ganz besondere Dame verantwortlich!

Auf Facebook sendete Bert jetzt verliebte Grüße in die Welt: "Oft sind es die kleinen Dinge, welche uns glücklich machen. In dem Sinne erfreut euch daran. Denn es ist NICHTS selbstverständlich im Leben. Schönen sonnigen Sonntag und liebe Grüße von uns!" Dazu postete der Reality-TV-Star ein Foto, auf dem er den Arm um eine junge Frau gelegt hat: seine neue Freundin Bobby Anne. In ihr hat der einstige Bordell-Besitzer offenbar seine Liebe gefunden. Zusammen verbringen sie derzeit romantische Stunden auf Mallorca.

Im Februar machte Bert die Beziehung zu der Country-Sängerin offiziell. Zuvor gab es immer wieder Spekulationen um sein Liebesleben, ständig wurden ihm andere Affären angedichtet. Jetzt macht der 66-Jährige aber endgültig klar: Diese Frau gehört zu mir!

WENN Bert Wollersheim, Puffbesitzer

Anzeige

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Bert Wollersheim und Sophia beim Promiboxen

Anzeige

WENN Bert Wollersheim im Berlin Dungeon 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de