Am 11. November 2017 hat Sarah Harrison (27) ihrem Dominic (26) das Jawort gegeben. Die Fans der beiden schwärmen im Netz seitdem vom Traumpaar und verfolgen seine gemeinsame Zukunft mit. Nun planen Sarah und Dominic eine große Hochzeitsfeier mit allen Freunden und der gesamten Familie. Die Feier soll erst im Sommer 2019 stattfinden. Trotzdem stecken der Reality-TV-Star und sein Mann schon in den Vorbereitungen.

"Die Planungen laufen bereits, aber wir sind noch komplett am Anfang", schrieb die Brünette stolz unter ihr neuestes Instagram-Foto mit ihrem Partner. Schließlich stecke in der Planung so viel Arbeit, dass man nicht früh genug damit anfangen könne. "Das Wichtigste ist natürlich die passende Location! Heute haben wir bereits unsere dritte angesehen und eine weitere wird noch folgen", erklärte das Model weiter, "Ich finde es irgendwie wichtig, mehrere anzuschauen, um sich sicher zu sein, die richtige zu wählen."

Seine Fans will das Paar weiterhin auf seinem YouTube-Channel auf dem Laufenden halten. Dort berichten die beiden über ihre Hochzeit, die Taufe der kleinen Mia, Urlaube und viele weitere private Themen. Auf die Ratschläge ihrer Fans bezüglich der Hochzeitsfeier wolle Sarah dort auch genauer eingehen.

Instagram / sarahnowak Sarah Harrison, TV-Star

Anzeige

Instagram / _blaqlion Dominic Harrison und Sarah Nowak

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de