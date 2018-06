"Willkommen zur Make-up-Therapie, wie ich es nenne", begrüßt Nikkie Tutorials (24) ihre Fans im ersten YouTube-Video, das sie nach dem Krebstod ihres kleinen Bruders dreht. Darin verarbeitet sie die Trauer um Mikai auf ihre ganz eigene Art: Die Niederländerin schminkt einen Glam-Look in seiner Lieblingsfarbe Rot und macht auf ihrem Channel weiter. "Er hat für meinen Kanal gelebt. Er hat sich alle Statistiken angeschaut, er hat auf alle Abonnenten geschaut, auf alle Views. Er hatte Tipps für mich, was ich noch besser machen konnte. Er war der Beste", würdigte Nikkie, die in dem Clip immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hat, ihren kleinen Bruder.



