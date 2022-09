Drei Jahre nach Verlobung: Nikkie Tutorials hat geheiratet!

Sie haben den nächsten Schritt gewagt. Bereits 2019 haben sich Nikkie Tutorials (28) und Dylan Drossaers verlobt – und das, obwohl sie grade mal sechs Monate zusammen waren. Kennengelernt hatten sie sich über gemeinsame Bekannte, gefunkt hätte es dann allerdings erst beim zweiten Anlauf. Mit der Hochzeit haben die Influencerin und ihr Liebster sich Zeit gelassen. Doch jetzt war es endlich so weit: Das Paar gab sich das Jawort.

"06.09.2022. Mr. & Mrs. Tutorials. Ich kann es kaum erwarten, euch nächste Woche das komplette Storytime-Video zu zeigen!", teilte die Beauty-Queen auf ihrem Instagram-Account in einem gemeinsamen Post mit Dylan. Auf dem Bild küsst sich das frisch vermählte Paar liebevoll. Auf einem Weiteren ist zu sehen, wie Dylan seiner Frau den Ring an den Finger schiebt.

In den Kommentaren finden sich zahlreiche Glückwünsche. "Ich schwöre, ich weine grade nicht. Ich freue mich einfach so sehr für euch!", schreibt eine Freundin überglücklich. Ein anderer User schließt sich an: "Herzlichen Glückwunsch, Engel! Ich liebe euch, ihr wundervollen Seelen!"

Anzeige

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials, Influencerin

Anzeige

Instagram / dylandrossaers Nikkie Tutorials und ihr Verlobter Dylan Drossaers, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / dylandrossaers Dylan Drossaers, Nikkie Tutorials' Verlobter

Anzeige

Freut ihr euch schon auf den Einblick, den Nikkie nächste Woche in ihre Hochzeit geben wird? Ja, ich kann es kaum erwarten! Na ja, vielleicht werde ich mal reinschauen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de