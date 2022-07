Nikkie Tutorials' Verlobter unterstützte sie bei Coming-out!

Er ist ihr Mann fürs Leben! Mit einer Reichweite von rund 16 Millionen zählt Nikkie Tutorials (28) zu den einflussreichsten Beauty-Influencern. Doch nicht nur beruflich läuft es für die YouTuberin ziemlich rund – seit 2018 schwebt die 28-Jährige mit ihrem Verlobten Dylan Drossaers auf Wolke sieben. Aktuell bereiten sich die zwei auf ihre bevorstehende Hochzeit vor. Dass er der richtige Partner für sie ist, steht für Nikkie außer Frage: Er half ihr auch bei ihrem Trans-Coming-out!

In einem Interview mit dem Hochzeitsmagazin The Knot verriet die Influencerin unter anderem, wie sich ihr Coming-out auf ihre Beziehung ausgewirkt hat. "Er war alles, was ich mir in dieser Zeit von ihm erhofft hatte, denn er hat mich super, super unterstützt", schwärmt Nikkie von ihrem Partner. Während es für die gebürtige Niederländerin beängstigend war, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen, konnte sie sich auf ihren Verlobten verlassen. "Du schaffst das. Was auch immer passiert, passiert, aber wisse, dass wir einander haben und alles gut wird", versicherte Dylan seiner zukünftigen Ehefrau.

Doch Nikkies Geständnis geschah nicht ganz freiwillig: Der YouTuberin wurde gedroht, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Daraufhin entschloss sich die 28-Jährige, das Ganze selbst mit der Welt zu teilen. Im Januar 2020 postete sie ein emotionales Video, in dem sie sich als Transgender outete.

Getty Images Nikkie Tutorials bei den "Blogger Awards"

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials und Dylan Drossaers

Getty Images Nikkie Tutorials bei dem Eurovision Song Contest 2021

