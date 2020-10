Diese Influencer lassen sich den Spaß an Halloween nicht nehmen! Wegen der aktuellen Gesundheitskrise wird es in diesem Jahr keine rauschenden Partys zum 31. Oktober geben. Sogar Halloween-Königin Heidi Klum (47) hat ihre Sause zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten abgesagt! Doch das alles bedeutet nicht, dass man nicht auf anderem Wege Gruselstimmung verbreiten kann – zumindest dachten sich das wohl diese Influencer...

Auf Instagram wurden nun einige Mädels superkreativ und lehrten ihren Followern einfach mittels schaurigen Fotos das Fürchten! Wenig überraschend griff Beauty-Queen Nikkie Tutorials (26) zum Schminkpinsel: So hat die erfolgreiche YouTuberin sich in "das Schrecklichste" verwandelt, das ihr einfiel – das Jahr 2020! Auch Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili übertraf sich selbst: Sie hat sich in einen weiblichen Pennywise verwandelt, den Clown aus dem Stephen King-Roman "Es". Und die schwangere Influencerin Vanezia Blum nutzte die Gunst der Stunde, um Gesellschaftskritik loszuwerden: Sie verkörperte zur Abschreckung eine wandelnde Beauty-OP!

Auch Ana Johnson (27) produzierte – trotz Umzugsstress – einen kleinen Halloween-Beitrag für ihre Community. Dieser ist jedoch eher lustig als furchterregend ausgefallen: Der Content-Creator turnte in einem selbst gemachten Gespensterkostüm im Wald herum. Ebenfalls nicht ganz so haarsträubend, aber durchaus kreativ war TikTok-Star Yvonnedilaurio! Die hübsche Brünette schminkte sich als eine Art aufgerissene Plüschpuppe, aus der die Füllung herausquillt.

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials' Halloween-Look 2020

Instagram / anajohnson Ana Johnsons Halloween-Look 2020

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauros Halloween-Look 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riilis Halloween-Look 2020

Instagram / vanezia_blum Vanezia Blums Halloween-Look 2020

