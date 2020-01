Nikkie Tutorials (25) ist wieder zurück auf YouTube – und das stärker denn je! Die quirlige Make-up-Bekanntheit überraschte ihre Fans vor zwei Wochen mit einer besonderen Verkündung: Die Niederländerin outete sich als Transgender. Seit ihrer Kindheit habe sie sich im falschen Körper gefühlt – und lebte daher seit ihrer Teenie-Zeit als Frau. Mit diesem öffentlichen Statement hatte sich die Blondine eigentlich mehr Zeit lassen wollen, doch Erpresser, die ihre Geschichte preisgeben wollten, veranlassten sie zu diesem Schritt. Dabei traf ihre Offenbarung auf überwiegend positives Feeback, das Nikkie sehr bestärkte. Nun meldete sich die 25-Jährige im Netz zurück!

Auf YouTube konnten sich Nikkies Follower am Dienstag endlich wieder über ein Update-Video von ihrer Ikone freuen. Und in gewohnter Nikki-Manier sprach sie darin nicht nur über die Erlebnisse nach ihrem Outing und die vielen positiven Nachrichten, die sie seitdem erreicht haben – sie ging auch ihrer Leidenschaft nach: "Es war so verrückt die vergangenen Wochen, aber ich habe meine Macht zurückgewonnen. Ich wusste nicht, welches Video ich nach meinem Coming-out posten soll. Aber es gab immer eine Sache, die mir auch in meinen dunkelsten Zeiten immer geholfen hat und das ist Make-up." In ihrem Clip beantwortete Nikkie deshalb nicht nur einige Fragen ihrer Fans, sondern schminkte ihre Augen auch in den Farben der Transgender-Flagge – hellblau und rosa.

Die Vloggerin ging in dem Video außerdem auf ihre Erpresser ein. Sie wisse mittlerweile genau, wer sie "fremd-outen" wollte – habe aber vorerst nicht vor, die Person öffentlich an den Pranger zu stellen. "Niemand sollte mit Erpressung davonkommen, aber wenn ich mir seine Situation anschaue, wurde diese Person schon bestraft. Ich will mich nicht auf sein Niveau begeben", erklärte sie.

