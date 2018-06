Steigt an diesem Wochenende die große Hochzeitsause von YouTuberin Dagi Bee (23) und ihrem Verlobten Eugen Kazakov? Das Paar hat schon vor einer ganzen Weile angekündigt, im Juni zu heiraten. Als Location steht Ibiza ganz hoch im Kurs und tatsächlich landeten die Turteltauben am Mittwoch auf der Insel. Zwar reisten die zwei getrennt an und zeigten sich in ihren Instagram-Storys bislang ausschließlich mit Freunden. Aber vielleicht verbringen sie ihre letzten Tage in Freiheit ja auch einfach nur getrennt voneinander, um die Vorfreude auf den großen Tag noch zu steigern.



