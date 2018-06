Maren Wolf (26) weiß ganz genau, wie sich Netz-Kollegin Dagi Bee (23) jetzt fühlen mag! Noch diesen Monat will die Biene ihrem Freund Eugen Kazakov ganz romantisch das Jawort geben. Last-Minute-Tipps bekam sie von YouTuberin Maren, die ihren Liebsten Tobi vor rund einem Jahr geheiratet hat: "Ich habe ihr versucht, so gut es geht, vielleicht von mir aus etwas mitzugeben und ihr einfach versucht, noch mehr Mut zu machen. Ich meine, sie geht da eh ganz locker an die Sache ran, aber jede Braut, egal wie cool sie ist, jede Braut ist aufgeregt", sagte Maren im Interview mit Promiflash. An welchem Tag Dagi und Eugen heiraten, bleibt vorerst ein Geheimnis!



