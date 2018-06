Jonas Ems startet im Spätsommer auch in den deutschen Kinos durch. Der YouTuber ergatterte eine Hauptrolle im Teeniefilm "Das schönste Mädchen der Welt", der am 6. September anlaufen wird. Wie die Dreharbeiten zu seinem allerersten Leinwandabenteuer mit einem Haufen Gleichaltriger für den Wahlberliner waren, hat er im Promiflash-Interivew verraten: "Das Coole war, dass ich durch die fiktive Klassenfahrtsituation mit supervielen Leuten in meinem Alter umgeben war, die jetzt zu meinen Freunden geworden sind!" Auch nach den langen Tagen am Set hätten die Schauspielkollegen viel Zeit miteinander verbracht.



