Schon wieder ein Meilenstein in der Babybauchzeit von Bibi Heinicke (25)! Die YouTuberin befindet sich ab heute in der 26. Schwangerschaftswoche. Promiflash erklärt, was der werdenden Mutter eines Sohnes und Freund Julian Claßen (25) jetzt bevorsteht. Sohnemann ist nun schon so groß und wiegt so viel wie ein Maiskolben. Ab jetzt öffnet er die Augen, nuckelt am Daumen und hört besser. Der Social-Media-Star selbst muss sich jetzt mit einigen Schwangerschaftswehwehchen plagen: Der Rücken tut weh, es kommt zu Sodbrennen und angeschwollenen Füßen!



