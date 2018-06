Muss Sergio Ramos (32) vor den WM-Spielen etwa ohne einen Glücksbringer-Kuss seiner Traumfrau auf den Platz gehen? Seit 2012 ist der spanische Nationalkicker mit der Moderatorin Pilar Rubio liiert. Inzwischen sind die Turteltauben sogar Eltern von drei zuckersüßen Söhnen und genießen das Leben als kleine Familie in vollen Zügen. Doch als Verteidiger der rot-gelben Elf steht Sergio gerade im weit entfernten Russland auf dem Rasen – und wie es scheint, ist seine Angebetete mit den Kids nicht mit von der Partie!

Gegen Portugal und den Iran musste der tätowierte Verteidiger in der vergangenen Woche bereits seine ersten Matches des World Cups bestreiten. Doch von einem After-Game-Jubel mit seinen vier Liebsten war keine Spur zu sehen – und auch Pilars Instagram-Profil deutet an, dass die dreifache Mama mit ihren Jungs zu Hause in Madrid geblieben ist. Noch am Dienstag veröffentlichte die Brünette einen Schnappschuss, auf dem sie ein Lokal in der spanischen Metropole als ihren Standort verlinkte.

Ein möglicher und nachvollziehbarer Grund für die Abwesenheit von Sergios Anhang dürfte Baby-Boy Alejandro sein. Der kleine Nachwuchskicker wurde erst im März, nur fünf Tage vor dem Geburtstag seines Papas, geboren. Mit dem kleinen Schatz und den zwei und vier Jahre alten Söhnen nach Russland zu fliegen würde jede Menge Strapazen für Pilar bedeuten – bei einer möglichen Finalteilnahme der Spanier steht die süße Family aber sicher am Spielfeldrand.

Francois Nel / Getty Images Sardar Azmoun und Sergio Ramos während des WM-Spiels zwischen dem Iran und Spanien

Instagram / sergioramos Sergio Ramos und Pilar Rubio mit ihren Söhnen Marco, Sergio Jr. und Alejandro

Instagram / sergioramos Sergio Ramos, Pilar Rubio und Sohn Alejandro

