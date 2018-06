Der finale Hochzeitscountdown läuft! Im August 2017 überraschten Liz Kaeber (25) und ihr Jugendfreund Nick Maerker mit süßen Neuigkeiten: Sie haben sich verlobt! Nach dem romantischen Heiratsantrag stürzte sich das Paar direkt in die Hochzeitsvorbereitungen. Vor wenigen Tagen feierte die Ex-Bachelor-Kandidaten dann mit ihren Mädels ihren Junggesellinnenabschied. Jetzt steht die Trauung quasi schon vor der Tür: Liz eröffnete nun ganz kurzfristig das genaue Datum ihres großen Tages!

Auf Instagram plauderte die Blondine nun unter einem süßen Pärchen-Pic ihr lang gehütetes Geheimnis aus: "Heute in einer Woche... Am 29.06.2018 werden wir uns das Jawort geben." Für Liz gehe damit ein Mädchentraum in Erfüllung. Neben dieser frohen Botschaft gab es noch eine dicke Liebeserklärung an ihren Bald-Ehemann: "Am 13.11.2008 bist du das erste Mal in mein Leben getreten und hast mir gezeigt, was es heißt zu lieben. Du warst meine erste große Liebe und wirst es bis zu meinem Lebensende immer bleiben."

Schon im März erledigte die 25-Jährige den wohl wichtigsten Einkauf einer Braut: Im Turtelurlaub in New York fand Liz ihr absolutes Traum-Hochzeitskleid. Die Follower müssen sich nun also wohl nicht mehr lange gedulden, bis sie diese Märchenrobe endlich zu Gesicht bekommen!

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Verlobten Nick Maerker in New York

Anzeige

lizkaeber / Instagram Liz Kaeber mit ihrem Verlobten Nick, August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de