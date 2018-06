Da staunte Liz Kaeber (25) nicht schlecht, als sie morgens die Türe aufmachte und ihre Girls im Treppenhaus standen. Die zukünftige Braut wurde spontan von ihren Freundinnen mit einem Junggesellinnenabschied überrascht – und die Ex-Bachelor-Kandidatin ahnte im Vorfeld nichts. Mit Augenbinde reiste sie mit ihren Mädels dann zum Flughafen – wo es genau hingeht, wusste die Berlinerin zunächst nicht. Doch in der Finca auf Mallorca angekommen, konnte sie ihr Glück kaum fassen: "Leute, ich habe keine Worte dafür. Es ist einfach krass, damit hab ich gar nicht gerechnet", verriet sie den Fans in ihrer Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de