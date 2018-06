Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) wirken wie ein Pärchen! Aktuell kursieren tatsächlich Gerüchte, dass das On-Off-Couple wieder zusammen sei. Die Turteltäubchen wurden in der vergangenen Woche sogar beim Knutschen im New Yorker Rockefeller Park erwischt! Doch haben die beiden nur etwas Spaß miteinander oder sind sie wieder ein Paar? Diese Fotos sehen jedenfalls ganz schön nach Beziehung aus: Justin und Hailey wurden Händchen haltend auf dem Weg zu einem Date gesichtet!

Ganz gemütlich schlenderten die Stars zu einem gemeinsamen Dinner in New York. Auf den Schnappschüssen machen sie einen äußerst vertrauten Eindruck: Hand in Hand lächeln Justin und Hailey auf der Straße um die Wette! Ob sie wirklich wieder zusammen sind, haben sie die Öffentlichkeit aber noch nicht wissen lassen.

Was wohl Justins Ex Selena Gomez (25) von diesen Pärchenbildern halten wird? Für sie soll es schwer sein, den Kanadier mit einer anderen zu sehen. Vielleicht auch, um sich von ihm abzulenken, ist Sel aktuell mit heißen Italienern in Rom unterwegs. Glaubt ihr, dass der Biebs und Hailey ein Paar sind? Stimmt ab!

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, Juni 2018

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Jamie McCarthy/Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week, Februar 2018

