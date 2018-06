Seit Dezember 2009 schwingen Oana Nechiti (30) und Erich Klann (31) regelmäßig gemeinsam das Tanzbein. Neben ihrer Tanzkarriere bei Let's Dance haben sie auch eine kleine Familie gegründet: 2012 kam Sohn Nikolas zur Welt. Vor Kurzem ist der Sprössling sechs Jahre alt geworden – das richtige Alter, um dieses Jahr eingeschult zu werden. Das macht Mama Oana besonders stolz. Im Netz berichtet sie nun, wie gespannt sie auf Nikis erste Zeit in der Schule ist.

"Huh, was für ein aufregender Tag. Wir sind gerade von der Schule gekommen", schreibt die 30-Jährige unter ihr neuestes Bild auf Instagram. Darauf sieht man die Blondine stolz lächelnd im Auto auf dem Rückweg von einem Informationstag. Sie könne gar nicht glauben, dass ihr Liebling langsam erwachsen wird. "Dann wurde auch noch sein Name aufgerufen", erzählt sie. "Ich hatte in meinem gesamten Leben nicht so viele Schmetterlinge im Bauch!"

Die Fans scheinen Oanas Begeisterung komplett zu verstehen. Eine Abonnentin der Rumänin kommentiert, wie aufgeregt sie gewesen sei, als ihre Kinder eingeschult wurden. Nun bekomme ihr Sohn bald sein Abschlusszeugnis und 2019 schließe ihre Tochter die Schule ab. Am Ende des Kommantars gab sie Oana noch einen Tipp: "Genieße jeden Tag, auch wenn es anstrengend ist. Sie werden viel zu schnell groß!"

Instagram / oana_nechiti Erich Klann, Sohn Niki und Oana Nechiti

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti mit Sohn Nikolas

Anzeige

Facebook/Oana Andreea Nechiti Erich Klann und seine Ehefrau Oana Nechiti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de