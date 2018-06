Bei diesem niedlichen Anblick vergisst man glatt Tristan Thompsons (27) Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Monate! Im April war der Basketballer dank seiner Liebsten Khloe Kardashian (33) zum zweiten Mal Vater geworden – überschattet wurde diese süße News jedoch von dem üblen Fremdgehskandal des Profisportlers. Nach den Gerüchten um die kriselnde Beziehung der Turteltauben hatte der Hottie sich in den sozialen Netzwerken lange zurückgehalten und nicht ein Mal mit seiner Tochter True gezeigt – bis jetzt: Tristan veröffentlichte zwei unwiderstehliche Schnappschüsse mit seinen beiden Kindern!

Geht es wirklich noch zuckersüßer? Auf seinem Instagram-Account postete der Cleveland Cavaliers-Star jetzt zwei Fotos, die wohl jedes Herz zum Schmelzen bringen. Auf dem ersten Bild strahlt der 27-Jährige überglücklich in die Kamera, während Baby True und ihr großer Bruder Prince, der aus Tristans Beziehung zu Jordan Craig stammt, auf seinem Schoss sitzen. Eine weitere Aufnahme zeigt die beiden Kids zusammen, wobei Prince seiner kleinen Schwester einen dicken Kuss auf die Wange gibt. Die zwei Schnappschüsse versah der Kanadier mit einem simplen Herz-Emoji.

Erst vor vier Tagen hatte es auf dem Profil des zweifachen Vaters einen ersten Einblick in seine Familienliebe gegeben: Zu dem Pic zweier Goldketten mit den Namen seiner Sprösslinge hatte Tristan happy geschrieben: "Mein Prinz und meine Prinzessin. Ich liebe euch so sehr!" Freut ihr euch auf weitere Geschwister-Bilder der beiden? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 True und Prince Thompson, Kinder von Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 Zwei Namensketten von Tristan Thompson

