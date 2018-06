Eltern-Auszeit für Anna Maria Damm (22) und Julian Gutjahr (21)! Vor zwei Wochen kam die Tochter des Paars zur Welt. Die kleine Eliana steht seitdem im Mittelpunkt – und die Neu-Eltern verbringen so gut wie jede Minute mit ihrem Neugeborenen. Nach der anstrengenden Anfangszeit mit Baby gönnen sich die Turteltauben jetzt ihren ersten Date-Nachmittag seit der Geburt – nur zu zweit. "So, Juli und ich sind heute zum ersten Mal ohne Baby unterwegs. Oma passt auf für ein paar Stunden", verrät Anna Maria in ihrer Instagram-Story.



