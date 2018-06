Schon wieder wird die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft Beyoncés (36) angeheizt. Für die Sängerin und ihren Mann, Rapper Jay-Z (48), wäre es nach Töchterchen Blue Ivy (6) und den Zwillingen Rumi und Sir bereits das vierte Kind. Schon seit Januar munkeln die Fans, Queen Bey könne erneut in freudiger Erwartung sein. Diese Annahme erhärtete sich kürzlich aufgrund verdächtiger Konzertfotos der 36-Jährigen. Mit einer typischen Mama-Geste gießt Beyoncé jetzt erneut Öl ins Spekulationsfeuer!

Aktuell sind Beyoncé und Jay-Z gemeinsam unterwegs auf ihrer "On The Run II"-Tour und gastierten auch in London. Dort verbrachte das Ehepaar eine romantische Date-Night, wie Mirror berichtete. Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die beiden Seite an Seite im nächtlichen London. Jay stützt seine Frau mit ernster Miene, während diese sich schützend den Arm auf den Bauch hält, wie werdende Mütter es gerne tun! Schnell entbrannte auf Twitter eine wilde Diskussion, ob Bey tatsächlich guter Hoffnung ist.

Das Power-Couple selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. Da bleibt den neugierigen Fans wohl nur übrig, zu warten. Spätestens in ein paar Monaten sollte eine mögliche Babykugel ja nicht mehr zu übersehen sein.

Splash News Beyoncé bei der "On the Run II"-Tour 2018

Splash News Jay-Z und Beyoncé in London

Musikvideo: "The Carters" mit "APESHIT" Beyoncé und Jay-Z vor der Mona Lisa

