Kündigt sich etwa schon bald der nächste Nachwuchs an? Erst im letzten Jahr kamen Beyoncé (36) und Jay-Zs (48) Zwillinge Rumi und Sir Carter zur Welt. Bereits im Januar wurde gemunkelt, die R&B-Queen träume nach den Twins und Tochter Blue Ivy (6) von noch mehr Kindern. Verwirklicht sich Bey nun diesen Wunsch? Auf ihrer aktuellen "On The Run II"-Tour zeigte Beyoncé eine verdächtige Wölbung – daraufhin spekulierten ihre Fans wild los!

Seit Anfang Juni touren die Sängerin und der Rapper wieder zusammen durch die ganze Welt. Mit ihrer Hammershow flasht das Power-Paar fast jeden Abend ihre Supporter. Denen sprang etwas ganz Bestimmtes sofort ins Auge – die etwas runder wirkende Mitte der 36-Jährigen. Ihre Community mutmaßte daraufhin sofort, dass die "Crazy in Love"-Interpretin wieder schwanger sei. "Ich bin davon überzeugt, dass da ein kleiner Engel in ihr wächst" und "Beyoncé sieht schwanger aus. Ihr wisst alle, dass sie gern ein viertes Kind hätte", formulierten zwei aufgeregte User auf Twitter ihren Verdacht.

Ein weiteres Baby ist bei der Musikerin allerdings gerade nicht geplant, wie ein Insider Hollywoodlife.com verriet: "So sehr sie sich auch wünscht, wieder schwanger zu sein, wird sie damit vorerst noch warten." Konnte sich die Queen B jetzt doch nicht gedulden? Was meint ihr – ist Beyoncé wieder schwanger? Stimmt in der Umfrage ab!

Musikvideo: "The Carters" mit "APESHIT" Beyoncé und Jay-Z vor der Mona Lisa

