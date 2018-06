In Gedanken ist Cathy Hummels (30) in Russland! Heute muss die deutsche Nationalmannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel noch mal alles geben: Nach der Niederlage gegen Mexiko ist ein Sieg gegen die Schweden dringend nötig. Auch wenn Mats Hummels (29) nicht auf dem Platz stehen kann, ist das WM-Fieber seiner Frau ungehemmt. Cathy und Familie feuern Jogis Jungs ausgiebig vom heimischen München aus an!

Auf Instagram können die Follower eine kleine WM-Party der Influencerin bestens verfolgen. Gleich mit zwei Selfies im Deutschlandtrikot zeigt sich die Beauty extrem optimistisch. Ihre Brust ziert dabei eine Brosche, die fünf (Meister-)Sterne aufzeigt. Für den Gegner der Deutschen hat sie dabei nicht mehr als ein freches Zunge-Rausstrecken übrig: "Das ist für dich, Schweden. Ich bin so aufgeregt! Unglaublich...", schrieb die Dirndl-Designerin dazu.

Das spannende Spiel wurde im Hause Hummels mit einem großen Essen eingeleitet, wie man Cathys Insta-Story entnehmen kann. Ihre Oma, ihr Vater, ihre Mutter und ihr Bruder verfolgen das Match nämlich in ihrer mit Fußball-Girlanden dekorierten Wohnung gemeinsam. Unterstützung hat die WM-Elf tatsächlich bitter nötig: Sollte Deutschland heute verlieren, ist der Wettbewerb für die Mannschaft vorbei.

Instagram / catherinyyy Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels kurz vor dem 2. Deutschland-Spiel

