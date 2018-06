Es wird einfach nicht ruhig um Daniele Negroni (22) und Tina Neumann (16). Die Social-Media-Stars sorgten am Samstagmorgen für einen gewaltigen Aufruhr in ihrer Fangemeinde: Tina postete einen mysteriösen Beitrag, der darauf schließen ließ, dass Daniele sie angegriffen haben könnte – und tatsächlich soll es zwischen dem jungen Paar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Nun äußerte sich auch Daniele zu dem Eklat und teilte einen Post, in dem er Tina seine große Liebe nennt.

Auf Danieles Instagram-Profil können die Fans nun ein Video sehen, in dem sich der 22-Jährige und die sechs Jahre jüngere Tina sehr verschmust zeigen. Bei dem Clip dürfte es sich nach den turbulenten Vorkommnissen um eine ältere Aufnahme handeln. Dazu schreibt der Ex-Dschungelcamper unter anderem: "Schöne Momente hin oder her, Trauer hin oder her, Tränen hin oder her und vieles mehr... sie wird immer meine große Liebe bleiben." Eine Liebeserklärung in Zeiten der Krise – ob es hilft?

Tina gibt sich auf ihrem Profil dagegen etwas verschlossener. Die Influencerin, die sich gerade in Berlin befindet und dort heute auf der YOU-Messe unterwegs war, äußerte sich in ihrer Insta-Story vage zu den Ereignissen. "Hört bitte auf, mir die ganze Zeit irgendwas bezüglich dem gewissen Thema zu schreiben, es nervt. Und wenn man sieht, dass es mir nicht gut geht, lasst mich doch in Ruhe", wandte sich die 16-Jährige an ihre Follower, die sie zwar von ganzem Herzen liebe, aber um Verständnis bitte.

